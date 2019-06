Mit Stapler in Bank gekracht Großfahndung nach Bankomat-Dieben in Oberkärnten

Facebook

Bankomat und Lkw wurden in einem Waldstück gefunden © LPD Kärnten

Aktuell läuft im Raum Oberkärnten eine Großfahndung der Polizei. Polizeihubschrauber, Fußstreifen, Hundestaffeln - etwa 50 Einsatzkräfte durchkämmen das Gebiet rund um Unteramlach an der Drau. Dorthin, in ein Waldstück, waren in der Nacht jene vier Männer geflüchtet, die kurz nach 2 Uhr in der Früh mit einem gestohlenen Gabelstapler in eine Bankfiliale in Lendorf, Bezirk Spittal /Drau, gedonnert waren und einen Bankomat aus der Verankerung gerissen hatten. Den Geldausgabeautomat transportierten sie anschließend mit einem, zuvor in Baldramsdorf gestohlenen Lkw, ab.