Brutaler Bankomatdiebstahl Mit gestohlenem Stapler Bankfoyer zertrümmert

Großfahndung aktuell im Raum Oberkärnten. Täter zertrümmerten in der Nacht auf Mittwoch Foyer einer Bank in Lendorf und stahlen daraus den Bankomat.

© Holzfeind

Aktuell läuft im Raum Oberkärnten eine Großfahndung der Polizei. Vier bisher unbekannte Täter gingen dort in der Nacht auf Mittwoch besonders brutal vor. Sie zertrümmerten mit einem Bagger das Foyer einer Bank in Lendorf, Gemeinde Lurnfeld. Tatzeit dürfte gegen 2 Uhr in der Früh gewesen sein.