An einer Kreuzung Ein Verletzter bei Kollision zweier Rennradfahrer

Radunfall Dienstagabend in Mörtschach: 67-Jähriger kam zu Sturz und wurde verletzt. 16-Jähriger blieb unverletzt.

An einer Kreuzung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Rennradlenker stießen zusammen © APA/EXPA/JFK

Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Dienstag gegen 19.40 Uhr mit seinem Rennrad im Gemeindegebiet von Mörtschach von einer Gemeindestraße in einen Güterweg ein. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem anderen Rennradlenker. Der 16-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, bog gerade vom Güterweg in die Gemeindestraße ein.