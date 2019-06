Facebook

Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © Weichselbraun

Ein 56-jähriger Deutscher war am Dienstagnachmittag mit einer Gruppe von insgesamt 10 Motorradfahrern auf der Nassfeldstraße im Gemeindegebiet von Hermagor talwärts unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte ihm das Hinterrad weg, wodurch der Mann die Kontrolle über das Motorrad verlor und in der Folge mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitschiene prallte.