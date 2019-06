Am 4. Juli eröffnet neue Filiale des Schuhdiskonters in der Bezirksstadt.

Neue Deichmann-Filiale für Spittal: Eröffnung ist am 4. Juli im EKZ Neukauf © KK/DEICHMANN

Eine neue, noch größere Filiale eröffnet der Schuh-Diskonter Deichmann am 4. Juli im EKZ Neukauf im Osten der Stadt Spittal. Laut Presseaussendung erwartet die Kunden "ein großzügiges, modernes Wohlfühlambiente und eine riesige Auswahl an Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder". Deichmann ist zu 100 Prozent im Eigentum der Gründerfamilie Deichmann und beschäftigt weltweit 40.500 Mitarbeiter. In Österreich sind es 1400, davon werden 183 Lehrlinge ausgebildet. Weltweit werden pro Jahr 178 Millionen Paar Schuhe verkauft, der Umsatz im Jahr 2018 wird laut eigenen Angaben mit 5,8 Milliarden Euro beziffert.