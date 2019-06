Facebook

Vom Zufahrtsverbot zum Klauberpark sind Radfahrer ausgenommen, da hier Radwegtrasse verläuft © Nicole Kari

Es sind die ersten heißen Sommertage vor dem Start in die Ferienzeit. Und schon versinkt der Osten Seebodens im Parkplatzchaos. Im Bereich des freien Seezugangs beim Klauberpark am Millstätter See, wo sich die Multifunktionssportanlage befindet, gibt es zu wenig Parkflächen. Mit der Schließung des Strandbades Meixner untersagt der ehemalige Betreiber und Grundbesitzer Siegfried Meixner junior Unbefugten die Zufahrt und das Parken auf seiner Wiese, wo sonst über einhundert Autos parken konnten. Er hat sein Seegrundstück parzelliert und vermietet Liegeflächen an Privatpersonen. Für die Allgemeinheit ist damit die Zufahrt passé. Wer dies missachtet, muss mit einer Besitzstörungsklage zu rechnen.