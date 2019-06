Ab Herbst wird es in Greifenburg auch wieder einen Zahnarzt geben. Die beiden praktischen Ärzte starten am 1. Juli im neuen Ärztezentrum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jahrelang stand das ehemalige Telekom-Gebäude leer © Andrea Steiner

Nach kurzen, intensiven Umbauarbeiten geht das Gesundheitszentrum in Greifenburg am 1. Juli 2019 in Betrieb. Die beiden praktischen Ärzte Mario Thonhauser und Wolfgang Danhofer verlegen ihre bisherigen Standorte in das neue Gesundheitszentrum in Greifenburg in der Hauptstraße 326.