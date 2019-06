Facebook

Ein Sprung in den See bringt Abkühlung © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Heute, Dienstag, ist es sonnig und hochsommerlich heiß. Es dominiert der Hochdruckeinfluss und ausgesprochen warme Luftmassen sorgen zusammen mit der kräftigen Sonneneinstrahlung für Temperaturen teils deutlich über 30 Grad in den Niederungen. Beispielsweise in Hermagor sind am Nachmittag Spitzenwerte bis zu 32 Grad zu erwarten. "Ein Sprung ins kühle Nass ist bei diesen Temperaturen sicherlich ratsam!", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Quellwolken entstehen im Laufe des Tages nur vereinzelt und diese sollten zudem harmlos bleiben.