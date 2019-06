Facebook

Reinhard Schneeberger, Martin Rauter, Andreas Zimmermann, Rudolf Bahcer, Leopold Astner © Iris Stephan

„Musik in Bewegung“ war das Motto des regionalen Marschmusikbewerbes, der am Samstag in Hermagor stattfand. 17 Trachtenkapellen aus den Bezirken Hermagor und Spittal stellten sich mit ihren Programmen in unterschiedlichen Kategorien den kritischen Augen und Ohren der Fachjury.