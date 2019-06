Mit einem Gelübde hat alles begonnen. Olga Hoffmann hat mit viel Engagement die Marienkapelle am Katschberg gebaut. Jetzt hat sie ein Buch darüber verfasst.

Gaspher Raju Varakala, Olga Hoffmann und Johannes Satlow © KK/Privat

Mit einem herzlichen und rührenden ökumenischen Gottesdienst wurde kürzlich das Buch "Die Marienkapelle am Katschberg - Das Gelübde der Olga Hoffmann" vorgestellt. Autorin Olga Hoffmann hat darin ihre Lebensgeschichte, vor allem aber die Entstehungsgeschichte der Marienkapelle am Katschberg beschrieben. Nach einem schweren Unfall hat die Krankenschwester der Heiligen Maria geschworen, eine Kapelle zu bauen, wenn sie nur wieder so gesundet, dass sie sich um ihre Familie kümmern könne.