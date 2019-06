Ein 52-jähriger Engländer prallte am Samstag beim Tauerneck gegen den Pkw einer Frau aus Bruck/Mur. Der Motorradfahrer wurde erlitt schwere Verletzungen, die Autofahrerin, eine 53-jährige Steirerin, blieb unverletzt.

Ein Engländer geriet auf der Großglockner-Hochalpenstraße mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Lkw. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 7 iuns Krankenhaus gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Großglockner Hochalpenstraße. Eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck/Mur lenkte dort ihren Pkw von Heiligenblut in Richtung Hochtor. In der Linkskurve beim Tauerneck kam ihr auf ihrer Fahrspur ein 52-jähriger Motorradfahrer aus England entgegen und prallte gegen die linke Fahrzeugvorderseite der 53-Jährigen.