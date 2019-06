Facebook

Mit einer neuen Verlegetechnik wurde die Glasfaserleitung in den Boden „gefräst“ © KK/KELAG

Glasfaserleitungen wurden im Oberen Drautal mit einer neuen Verlegetechnik in den Boden „gefräst“. Sechs Unternehmen freuen sich nun über Glasfaser-Internet der „Kelag-Connect“ und können um bis zu hundertfach höhere Bandbreiten nutzen. Die „Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH“ mit über 100 Mitarbeitern in Dellach/Dau, die „Weissenseer Holz-System-Bau GmbH“ mit über 50 Mitarbeitern am Standort Greifenburg, die Tischlerei „Holzdesign Lindner GmbH“ mit 13 Mitarbeitern in Steinfeld, die „Holzbau Tschabitscher GmbH“ mit 25 Mitarbeitern ebenfalls in Steinfeld, die Greifenburger Tischlerei „Mandler GmbH“ mit 59 Beschäftigten sowie das Fliegercamp von Franz Mandl in Greifenburg sind nun an das ultraschnelle Internet angeschlossen.