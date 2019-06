In der Region Friaul Kärntner Bergretter in Italien im Rettungseinsatz

Facebook

Die Kärntner halfen in Italien aus © APA/Gindl

Bergretter aus Hermagor haben am Donnerstagnachmittag vier deutsche Wanderer in den Bergen von Pontebba in der norditalienischen Region Friaul in Sicherheit gebracht. Eine 55 Jahre alte Frau war 20 Meter abgestürzt und hatte sich verletzt. Der abgesetzte Notruf erreichte die Polizeiinspektion Hermagor. Die Beamten alarmierten Bergrettung und Rotes Kreuz und informierten die italienischen Kollegen. Die Frau wurde mit einem Seil an Bord eines Rettungshubschraubers gebracht und ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.