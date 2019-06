In einem Haus rutschte ein Forstarbeiter (54) aus St. Veit auf einer steilen Stiege aus und stürzte vom 1. Stock ins Parterre. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Forstarbeiter wurde ins Krankenhaus Lienz eingeliefert © Weichselbraun

Schwerer Unfall in einem Haus in Emberg. Mittwochnachmittag rutschte ein 54-jähriger, in St. Veit wohnhafter Serbe beim Betreten einer steilen Stiege im ersten Stock aus und stürzte ins Parterre.