Wallfahrtsort Maria Luggau ist wegen Straßensperre für Busse nur über Osttirol erreichbar © Hans Guggenberger

Für Busse ist der Wallfahrtsort Maria Luggau im Lesachtal seit dem Unwetter im Herbst 2018 nur über die Osttiroler Seite erreichbar. Als das Sturmtief Vaia wütete, wurde die Gailtal Straße B 111 in Promeggen auf 150 Metern gänzlich weggerissen. Erst vor zwei Wochen startete der Wiederaufbau, der rund 6,5 Millionen Euro verschlingen wird. Mit der Streckenführung über Osttirol erhöht sich die Fahrzeit um rund eineinhalb Stunden.

Wegen der eingeschränkten Erreichbarkeit leidet der Tourismus. „Wir fahren Maria Luggau fallweise an. Heuer haben wir es als Ausflugsziel nicht im Programm. Unsere Kunden sollen etwas sehen und nicht nur im Bus sitzen. Auch das Staurisiko ist uns zu hoch“, sagt Marlene Bacher von Bacher Reisen in Radenthein. Die Kärntner Busse bleiben großteils also aus und die Touristiker müssen mit den Einbußen leben.