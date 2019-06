Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Bäche werden mit Zuschüssen aus Landesmitteln sicherer gemacht © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Zuschüsse aus Landesmitteln wurden in der gestrigen Landesregierungssitzung für zwei Projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung in Krems und Obervellach beschlossen. Der Feldbach und der Grünsangerlbach in Krems werden in den kommenden drei Jahren zum Schutz betroffener Wohn- und Wirtschaftsobjekte verbaut. In Obervellach wird ein flächenwirtschaftliches Projekt in Lassach umgesetzt, das zu einer deutlichen Verbesserung der durch Felssturz und Steinschlag hervorgerufenen Gefährdungssituation für die Ortschaft Lassach und die betroffenen Straßen führen wird.