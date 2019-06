Als Gag über die in Kärnten emotional geführte Diskussion um das Kunstprojekt "For Forest" im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, zeigt Wirt Harry Hassler aus Bad Kleinkirchheim seine Kunstinstallation im Herren-WC.

Ein Gag über die in Kärnten emotional geführte Diskussion um das Projekt "For Forest" © Hannes Krainz

"Mich hat die Diskussion rund um das Wald-Projekt im Fußballstadion schon so genervt, dass ich darauf eine satirische Antwort gefunden habe", sagt Harry Hassler aus Bad Kleinkirchheim. Der Wirt des Restaurants "Adriana Steak & More" entschloss sich kurzerhand, im Internet Bäumchen, die normalerweise für Modeleisenbahn-Anlagen verwendet werden, zu bestellen und klebte sie in das Pissoir auf der Herrentoilette. "Was damit gemeint ist, kapieren zwar nur 30 Prozent meiner Gäste, aber die begegnen mir nach dem WC-Besuch mit einem Grinsen und richten ihren Daumen nach oben", sagt Hassler, der diesen Gag vor zirka zwei Wochen umgesetzt hatte.