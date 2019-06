Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz © APA/EXPA/JFK

Am Dienstag verlor ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor - nach einer ausgedehnten Wanderung und dem Auftreten eines Wärmegewitters - auf der Nostraalm in der Gemeinde Lesachtal die Orientierung in unwegsamem Bergwaldgelände. Dem Mann gelang es nicht mehr, zum Ausgangspunkt zurückzufinden. Gegen 18 Uhr setzte er schließlich mittels Handy einen Notruf an die Polizei-Bezirksleitzentrale Hermagor ab und ersuchte um Hilfe.