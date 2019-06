Viel zu lachen gab es auch dieses Jahr wieder bei der von den Amicartis veranstalteten Lesung in Winklers Rosenpark in Seeboden.

Michael Samitz, Georg Clementi, Bettina Assam, Elisabeth Tribelnig, Stefan Stückler, Peter Elwitschger, Michael Weger © WILLI PLESCHBERGER

Die Juristerei im Allgemeinen und die Auswüchse von gesetzlichen Vorschriften standen dieses Mal auf dem Programm der Amicartis-Lesereihe in Winklers Rosenpark in Seeboden. Michael Weger und Georg Clementi verstanden es wieder hervorragend, 400 Literaturbegeisterte in den Bann der pointenreichen Werke von Ephraim Kishon, Karl Valentin, Hugo Wiener und andere zu ziehen. Den passenden „Tango Korrupti“ lieferten die Musiker Peter Elwitschger, Michael Samitz und Stefan Stückler, für den guten Ton unter freiem Himmel waren Michael und Dominik Hecher verantwortlich.