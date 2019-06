Facebook

Kameraden der FF Lieserhofen kamen dem Mann zu Hilfe (Sujetfoto) © KLZ/Weichselbraun

Bei Arbeiten in seinem Eigenheim in Seeboden verletzte sich am Sonntagnachmittag ein 48-Jähriger. Der Mann war im Garten mit Fliesenlegerarbeiten beschäftigt. Bei Einstellungsarbeiten am elektrischen Fliesenschneider rutschte der elektrische Schneideschlitten aufgrund der unebenen Bodenneigung nach vorne. Dabei wurde der linke Ringfinger des Mannes eingeklemmt. Da er sich nicht selbst befreien konnte, verständigte seine Gattin die Freiwillige Feuerwehr.