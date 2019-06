Zwei Urlauberinnen aus Deutschland gerieten auf dem "Tauerngoldweg" in Großkirchheim in Bergnot. Zahlreiche, durch den Sturm im Vorjahr umgestürzte Bäume, verlegten den Weg.

Die beiden Frauen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden © AP/Rodruigez (Sujetfoto)

Zwei deutsche Urlauberinnen (54 und 49 Jahre alt) wollten am Samstag auf dem "Tauerngoldweg Großes Zirknitztal" in der Gemeinde Großkirchheim wandern. Vom Parkplatz beim "Zahltisch" am Ende der Straße im Großen Zirknitztal gingen sie los.