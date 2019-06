Kleine Zeitung +

Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit Landwirt bei Heuernte am Bauch verletzt

In Gmünd kippte ein Traktor auf einem steilen Weg um. Lenker (48) blieb aber unverletzt. In Malta geriet ein 27-Jähriger in einen Heuwender und musste verletzt ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden.