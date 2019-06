Facebook

Künstlerin Mari Otberg lässt sich vom Millstätter See und seiner Umgebung inspirieren © WILLI PLESCHBERGER

Enten, Schwäne und Haubentaucher haben es Mari Otberg angetan. Seit fast zwei Wochen ist sie „Artist in Residence“ im Hotel Seefischer in Döbriach am Millstätter See. Wasservögel, Fische, die Landschaft und sogar der heilige Domitian, der am Ufer des Schillerparks in Millstatt steht, fließen in ihre Bilder ein, die sie derzeit mit großem Schaffensdrang im Atelier des Hotels auf Papier bringt. „Die Bilder, die hier entstehen, strahlen alle etwas Positives aus. Die beiden Madonnen, die ihre Arme über Wasservögel und Fische breiten, verkörpern etwas Beschützendes und Hoffnungsvolles“, sagt die Malerin, die kürzlich 50 geworden ist.