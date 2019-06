Facebook

Heute könnten Regenschauer Abkühlung bringen © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Heute, Sonntag, sind vereinzelt Gewitter möglich bei Temperaturen von 24 bis 28 Grad. Der Sonntag bringt in ganz Oberkärnten zwar weiterhin zeitweise mehr Sonnenschein, in der doch recht schwülwarmen Luftmasse bilden sich jedoch tagsüber auch immer wieder teils dickere Quellwolken aus, und es sind in der Folge auch einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. "Dabei könnten diese Gewitter oder Regengüsse auch einmal heftiger ausfallen und Probleme verursachen", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts.