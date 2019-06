Facebook

Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach geflogen © ARA Flugrettung

Drei Männer aus Radenthein und Feld am See waren am Donnerstag gegen 20:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit Klauenpflegearbeiten an Rindern beschäftigt. Als die Arbeiten bei einer etwa 10-jährigen Kuh abgeschlossen waren, wollten sie diese aus dem Klauenpflegestand in den Stall führen. Die Kuh riss sich los und rannte auf eine dem Anwesen angrenzende steil ansteigende Wiese. Alle drei Männer versuchten gemeinsam die Kuh wieder in den Stall zu treiben.