Radenthein"Überfall" auf feiernde Maturantengruppe geklärt

Polizei klärt "Überfall" mit Kettensäge auf feiernde Maturantengruppe. 57-jähriger Mann aus Döbriach unter dringendem Tatverdacht. Er habe sich in seiner Nachtruhe gestört gefühlt, gab er in ersten Verhören zu Protokoll.

Am Feierplatz bot sich ein Bild der Verwüstung © K.K./PRIVAT

Der Fall sorgte für Schlagzeilen und eine Flut empörter Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Am 7. Juni tauchte an einem Strand des Millstättersees gegen 1.30 Uhr plötzlich ein Mann aus der Dunkelheit auf - mit einer Kettensäge in der Hand. Der Unbekannte beschimpfte eine Gruppe Maturanten, die den Abschluss ihrer Reifeprüfung in gemütlicher Runde feierten und verbreitete mit der Kettensäge Angst und Schrecken.