Auf einer schmalen Gemeindestraße in Kaning kam ein 74-jähriger Pensionist mit seinem Pkw rechts über das Straßenbankett. Das Fahrzeug stürzte sich mehrmals überschlagend über die Böschung und blieb in Sträuchern hängen.

Die Johanniter-Unfallhilfe brachte den verletzten ins Krankenhaus Spittal © Manfred Schusser

Am Mittwoch gegen 08.35 Uhr lenkte ein 74-jähriger Mann aus Radenthein sein Auto auf der Gemeindestraße von Kaning kommend in Fahrtrichtung Radenthein. In einer leichten Linkskurve kam ihm ein Pkw, gelenkt von einem 45-jährigen Radentheiner, entgegen. Der 45-jährige Lenker hielt laut Polizei seinen Pkw auf der schmalen Gemeindestraße am rechten Fahrbahnrand an.