In einem großen Shoppingcenter in Brüssel veranstaltet Mölltal Möbel derzeit eine große Ausstellung. Ende Juni gibt es eine Finisage zu der auch viel Prominenz geladen ist.

Mölltal Möbel stellt in Brüssel aus. © Mölltal Möbel

Einen großen Erfolg verzeichnete die Mölltaler Möbelbaufirma "ADH Mölltal Möbel GmbH" in Brüssel. "Wir haben mit unseren Möbeln die erste Ausstellung in der EU gemacht", freut sich Peter Lindner. Auf Einladung von Elisabeth Koch, Besitzerin vom Hotel Kärntnerhof in Mallnitz, haben sich Lindner und sein Team auf den Weg gemacht, um im Shopping Center Linthout, im Zentrum der europäischen Hauptstadt, ihre Möbel zu präsentieren.