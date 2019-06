Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegerehrung nach dem Golfturnier im Hotel Post in Döbriach © KK/PRIVAT

Im Gedenken an Peter Kern, dem Gründungsobmann des Vereins „vitamin R – Zentrum für Familie, Soziales und Gesundheit“, spielten 34 Golfer ein familiäres Turnier am Golfplatz Millstätter See. Anschließend lud Familie Kern alle Teilnehmer zum Essen in ihr Hotel Post ein. Der Präsident des Golfklubs Millstätter See, Christian Brugger, gratulierte den Brutto-Siegern Armin Egger und Simon Mössler. Der Reinerlös kam zur Gänze „vitamin R“ in Radenthein zugute. Insgesamt wurden 1600 Euro erspielt und gespendet, die Elisabeth Tropper-Kranz von vitaminR überreicht wurden.