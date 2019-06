Lehrende, Schüler und Studenten stellten sich für Hochwasser-Hilfe in den Dienst der guten Sache.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochwasser-Hilfe:Christiane Schnorpfeil, Sigrid Panser, Gabi Golger-Oberwinkler, Silvia Fister, Christine Wernitznig (von links) © KK/PRIVAT

Ein Benefizkonzert für die Hochwasser-Opfer im Gailtal veranstaltete der Agora Club Spittal im Schloss Porcia. Präsidentin Gabi Golger-Oberwinkler bedankte sich herzlich bei den Musikern der „Carinthian Flutes“ unter der Leitung von Michaela Vierbauch für die unentgeltliche Mitwirkung an diesem Benefizkonzert. Zu diesem außergewöhnlichen Klangkörper zusammengefunden haben sich die Querflöten-Lehrer der Musikschulen des Landes Kärnten, die gemeinsam mit fortgeschrittenen Schülern und Studenten des Kärntner Landeskonservatoriums auf der Bühne waren. Dank der Unterstützung der Stadtgemeinde Spittal wurde ein Spendenerlös in Höhe von 3300 Euro erzielt und an die Hochwasserhilfe Gailtal übergeben.