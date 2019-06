Die Familien Winkler und Müller feiern mit ihren 1929 gegründeten Schifffahrtsunternehmen am Weißensee das 90-Jahr-Jubiläum.

Die MS Alpenperle und die MS Kärnten sind Aushängeschilder der Weißensee-Schifffahrt © kk

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Für Hans Winkler (52) ist das nicht nur ein schöner Spruch, denn der Weißensee ist für ihn – vor allem im Sommer – „ein Traumarbeitsplatz. Und wenn man das ganze Jahr am See ist, dann kann man sich ein Leben ohne Wasser gar nicht vorstellen.“ Kein Wunder, Winkler ist in einem der zwei Familien-Schifffahrtsunternehmen, die 1929 von den Geschwistern Maria Winkler und Christian Müller gegründet wurden, aufgewachsen und hat mit 18 Jahren die Prüfung zum Schiffsführer absolviert.