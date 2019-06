Ein Pensionist wurde bei Holzarbeiten in Radenthein von einem Baumstamm am Kopf getroffen. Eine Hand wurde eingeklemmt. Der Mann konnte sich nicht selbst befreien. Erst Stunden später wurden seine Hilferufe gehört.

Ein Baumstamm traf einen Pensionisten und klemmte dessen Hand ein © APA

Ein 76-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Spittal war am Freitagvormittag in einem steilen Waldstück ober Radenthein alleine mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er offensichtlich von einem Baumstamm am Kopf getroffen und mit der Hand unter dem Stamm eingeklemmt. Da sich der Mann selbst nicht mehr befreien konnte, schrie er mehrere Stunden um Hilfe.