Kleine Zeitung +

Siebentes Opfer in diesem Jahr Wieder starb ein Kärntner an einer Überdosis Drogen

In einer Wohnung in Spittal wurde am Donnerstag ein 36-Jähriger tot aufgefunden. Nach der Obduktion muss man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Mann an einer Überdosis Drogen gestorben ist.