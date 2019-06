Der Innovationspool Mölltal lädt Ende Juni zur „Change Night“ in Obervellach. Vier namhafte Redner geben Impulse für Innovation und Kreativität. Auch die FH Kärnten ist dabei.

Alexander Elbe (FH), FH-Rektor Peter Granig, Innovationspool-Geschäftsführer Erwin Maier, Petra Lom(s)ek, Sabine Peharz, Erich Hartlieb (FH-Studiengangsleiter Wirtschaftswissenschaften) haben sich vernetzt © KK/Privat

"Gedanken tanken“, die das eigene Denken und Handeln positiv beeinflussen, Innovationsgeist und Kreativität fördern und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, das verspricht die „Change Night“ am 28. Juni in Obervellach, veranstaltet vom Innovationspool Mölltal.