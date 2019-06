Uhren Schmuck Waidbacher am Hauptplatz in Gmünd startet mit der Aktion "Nimm 2 zahl 1" groß angelegten Abverkauft. Bald sind die Geschäftstüren zu.

Schmuck & Uhren Waidbacher startet groß angelegten Abverkauf © Nicole Kari

Seit acht Jahren ist Herta Waidbacher, Inhaberin von Schmuck & Uhren Waidbacher, bereits in Pension. Ihr schmuckes Geschäft am Hauptplatz in Gmünd hat sie trotzdem noch mit Engagement fortgeführt. "Nun ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen", sagt die Gmünderin. Schon bald gehört das alteingesessene Schmuckgeschäft der Vergangenheit an. Derzeit läuft ein Totalabverkauf mit der Aktion "Nimm zwei, zahl eins".