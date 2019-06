Radenthein Bernhard Poppernitsch ist verstorben

Der langjährige Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal ist am Mittwoch verstorben. Bernhard Poppernitsch (58) war auch in der Politik und in seiner Gemeinde Radenthein sehr aktiv.

Bernhard Poppernitsch bei seiner Tätigkeit als langjähriger Pressesprecher der Feuerwehr im Bezirk Spittal. © Rie-Press

Bernhard Poppernitsch war vor allem als rühriger Berichterstatter, engagierter Gemeinderat und begeisterter Feuerwehrmann in Radenthein bekannt. In den Feuerwehrstand ist er am 1. Jänner 1980 im Alter von 20 Jahren eingetreten. Viele Jahre lang war er Kameradschaftsführer. Auch seine Söhne Manuel und Markus konnte der Langzeitfeuerwehrmann für das Feuerwehrwesen begeistern. Poppernitsch ist am Mittwoch überraschend verstorben. Er hinterlässt seine beiden Söhne, seine Tochter Mara, drei Enkel, Bruder und Vater.