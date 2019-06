Facebook

Julian Brandstätter mit seinen Kollegen und Freunden im Haus Gmünd © KK/Privat

Wenn Julian Brandstätter aus Trebesing an die vergangenen neun Monate Zivildienst im Altenwohn- und Pflegeheim „Haus Gmünd“ denkt, empfindet er Dankbarkeit. "Wenngleich jeder Anfang seine Zeit und jede Veränderung seine Motivation braucht und sucht", sagt der junge Absolvent eines Gymnasiums. So richtig gearbeitet habe er noch nie. "Als Schüler war das Arbeiten an sich nicht meine primäre Tätigkeit. Obwohl ich zuhause im familiären Betrieb natürlich stets hier und da mitgeholfen habe", lacht er.