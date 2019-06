Schüler feierten am Strand in Döbriach, als ein Unbekannter auftauchte. Die Polizei prüft, ob die Sache inszeniert war und bittet um Hinweise.

Mit einer laufenden Motorsäge platzte ein Mann in die Maturafeier © Nik - Fotolia

Es kann sich um einen schlechten Scherz der Schüler handeln oder tatsächlich um Nötigung und Sachbeschädigung", sagt der ermittelnde Beamte, Hannes Micheler.

An einem Strand in Döbriach (Gemeinde Radenthein) feierten am Donnerstagabend 17 Schüler einer Abschlussklasse ausgelassen die bestandene Matura. Als ein Teil der Klasse gegen 1.30 Uhr bereits in Zelten schlief, einige Schüler allerdings noch bei den aufgestellten Biertischen saßen, tauchte plötzlich ein bisher unbekannter Mann mit Stirnlampe auf und startete eine Motorsäge.

Die 18 und 19 Jahre alten Schüler sprangen von ihren Tischen auf und wichen erschrocken zurück. "Der Unbekannte fegte mit der laufenden Motorsäge über die leeren Tische, sodass abgestellte Flaschen und Gläser zu Boden fielen und Handyzubehör beschädigt wurde", berichtet Micheler.

Kommentarlos verschwunden

Nachdem die Tische leer waren, stellte der unbekannte Mann die Motorsäge ab und verschwand kommentarlos in der Dunkelheit.

Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt oder persönlich attackiert.

Beim Täter soll es sich um einen Mann, 170 cm groß, 45 bis 55 Jahre alt mit Bart und ergrautem Haar handeln. "Allerdings gehen die Aussagen der Schüler auseinander, was exakte Angaben zur Größe und zum Gewicht des Unbekannten betrifft", so Micheler. Es wäre denkbar, dass Schüler diesen Vorfall geplant und inszeniert hätten. Genauso gut könnte sich ein Anrainer vom Lärm gestört gefühlt haben. In unmittelbarer Nähe des Partyplatzes besinden sich etliche Privathäuser.



Um Hinweise an die nächste Polizeiinspektion wird ersucht.