Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall Donnerstagmittag in Radenthein. Beim Einbiegen dürfte die Pkw-Lenkerin den Motorradfahrer übersehen haben.

Symbolfoto © APA/Herbert Pfarrhofer

Eine 65-jährige Frau aus Radenthein wollte am Donnerstag um die Mittagszeit mit ihrem Pkw von einer Gemeindestraße in Radenthein nach links in die Kleinkirchheimer Bundesstraße einbiegen. Dabei dürfte sie laut Polizei einen auf der B 88 von Bad Kleinkirchheim Richtung Villach fahrenden 62-jährigen Motorradlenker aus Deutschland übersehen haben.