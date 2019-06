Facebook

© KLZ/Helmut Weichselbraun

Eine unbekannte Frau sprach am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in Spittal einen Mann an, der gerade in sein Auto einsteigen wollte. Sie ersuchte den 79-Jährigen um eine Spende für Gehörlose. Der Mann lehnte dies ab. Dabei stahl ihm die Frau laut Polizei vorerst unbemerkt die in der Türablage verstaute Banktasche. In dieser befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld, die der 79-Jährige erst kurz zuvor bei der Bank behoben hatte. Er bemerkte den Diebstahl erst nach dem Wegfahren.