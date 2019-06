Facebook

Mittlerweiler wurden auch schon die Sticker am Büro entfernt © Adalbert Rieder

Keine Frequenz, keine Parkplätze, rundherum ziehen alle aus - so schaut es aus in der Brückenstraße. Jetzt hat auch das Team Kärnten sein Bürgerbüro verlassen. „Die Attraktivität des Standortes war nicht so gegeben“, sagt Gerhard Köfer. „Die Brückenstraße ist ein schwieriges Terrain.“ Derzeit hat das Team Kärnten sein Bürgerbüro am Neuen Platz 1, im ersten Stock bezogen. „Wir suchen aber nach einem attraktiveren Standort im Zentrum von Spittal“, sagt Köfer.