Nach Durchzug einer nächtlichen Kaltfront wird es in den Bezirken Spittal und Hermagor am Dienstag zunehmend wieder sonnig.

Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick vom Lampersberg Richtung Spittal © Camilla Kleinsasser

Am Morgen haben wir es vor allem in den Tauernregionen und im Unteren Gailtal noch mit letzten, schwachen Störungsresten zu tun. Doch rasch sickert nun mit auffrischendem Nordwestwind etwas kältere, sowie deutlich trockenere Luft bei uns ein. Damit lockern die Restwolken auf, beziehungsweise lösen sich diese teilweise auf. Die Sonne kehrt an den Himmel zurück und bestimmt dann einen Großteil des Tages unser Wettergeschehen.