Am Samstag wird es bei einem Mix aus Sonne und Wolken eher freundlich bei 14 bis 18 Grad am Nachmittag.

Die Wolken verdichten sich © Claudia Lux

In Oberkärnten liegen wie am Samstag weiterhin nur am Rand eines Tiefdruckgebietes über Osteuropa in einer nördlichen Strömung. Diese führt weiterhin nicht allzu warme Luft zu uns.