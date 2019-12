Facebook

Mit der Nordwindströmung kommt sonnigeres Wetter © KK/Paul Kohlmaier

Im Einflussbereich einer recht starken Nordwindströmung steigt der Luftdruck massiv an und das bringt uns im Süden allgemein wieder sonnigeres Wetter zurück. Nur im Gebiet nördlich von Matrei sind am Vormittag bei dichteren Wolken von Norden her übergreifend noch ein paar Schneeschauer dabei. Sie klingen am Nachmittag ab und dann sind auch hier vermehrt Auflockerungen zu erwarten.