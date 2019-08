Facebook

Badetaugliche Temperaturen sind am Mittwoch zu erwarten © Jürgen Fuchs

Wir unterliegen schwachem Hochdruckeinfluss und der Wind weht weiter aus südlichen Richtungen. Dabei scheint die Sonne zum Teil noch länger. Zwar bilden sich am Nachmittag in der schwül-warmen Luft auch wieder vermehrt Quellwolken, die Schauer- und Gewittergefahr hält sich zumeist aber in Grenzen. Nur lokale und kurzlebige Regenschauer sind später am Tag beispielsweise im hinteren Mölltal durchaus möglich. Höchstwerte über 25 Grad.