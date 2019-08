In den Bezirken Spittal und Hermagor zeigt sich das Wetter Länger sonnig und warm, lokale Regenschauer.

Wetter in Oberkärnten

Wanderungen sind heute durchaus empfehlenswert. Man sollte die Rückkehr aber am frühen Nachmittag einplanen. Danach kann es regnen. © Claudia Lux

Ein weiteres Zwischenhoch bestimmt unser Wetter. Vielerorts stellt sich daher freundliches und länger sonniges Sommerwetter ein. 100 prozentig stabil sind die Bedingungen allerdings weiterhin nicht. Die Quellbewölkung nimmt am Nachmittag wieder deutlich zu und später am Tag kann es stellenweise wieder einen Regenguss geben. Wo genau, lässt sich nur kurzfristig besser abschätzen. Zusammengefasst bedeutet das: Wanderungen sind durchaus ratsam. "Aber es lohnt sich eine Rückkehr am frühen Nachmittag, da sich im Laufe des Nachmittags erste Platzregen und Gewitter entwickeln könnten", rät der Meteorologe Werner Troger. Im Gitschtal hat es kaum mehr als 25 Grad (Höchstwert).