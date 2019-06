Bis zu 25 Grad. Gewitter können am Nachmittag auftreten.

Wetter in Oberkärnten

Es wird sommerlich warm. Es können Gewitter auftreten, wo ist aber schwer zu sagen. © Claudia Lux

Typische Bedingungen unter schwachem Hochdruckeinfluss im Juni", heißt das im Fachjargon. Es ist eine Zweiteilung des Wetters zu erwarten: Vor allem am Vormittag dominiert Sonnenschein das Himmelsbild. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen einzelne größere Quellwolken und die Neigung für lokale Regenschauer oder Gewitter nimmt in der Folge insgesamt etwas zu. "Wo genau, weiß im Vorfeld allerdings kein Mensch", sagt der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Das ist derzeit auch die Problematik für viele Landwirte, welche gerade mit der Heumahd beschäftigt sind und sich daher natürlich eindeutigeres Hochdruckwetter wünschen würden. Zum Teil drückend schwül! In Obervellach hat es maximal rund 25 oder 26 Grad.