Wetter in Oberkärnten

Sonnentag auf der Emberger Alm in Berg im Drautal © Martina Pirker

Es bleibt heute, Dienstag, sonnig und mild, tagsüber aber windig. Das Hoch WILTRUD zieht in Richtung Balkan weiter, doch es breitet sich bereits das nächste Hoch bis zu uns aus. Zu Silvester überwiegt damit weiterhin ganz klar der sonnige Eindruck. Es werden uns höchstens für kurze Zeit ein paar harmlose Schleierwolken überqueren. In manchen Tälern frischt im Tagesverlauf lebhafter Nordwind auf, der die Temperaturen steigen lässt. Dadurch setzt sich auch in den schattigen Talabschnitten die mildere Luft aus der Höhe stellenweise durch. Das betrifft insbesondere das Möll-, Lieser-, Maltatal.