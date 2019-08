Facebook

Schattenplätze sind heute sehr gefragt © Juergen Fuchs

Der Hochdruckeinfluss wird zwar am Samstag bereits wieder etwas schwächer, er sorgt aber zumeist noch für einen sehr freundlichen Tag. Die Sonne scheint deshalb vor allem am Vormittag zumeist sogar ungestört. Später am Tag bilden sich dann vor allem in Richtung Tauern ein paar dickere Quellwolken aus und einzelne Gewitter sind in der Folge nicht ganz auszuschließen.