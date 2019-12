Heute, Freitag, bleibt das Wetter mild und teils auch wolkenlos, auch in den Bergen.

Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Bergland bleibt es zumeist sonnig und mild © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Weiterhin bleibt es sonnig mit milden Temperaturen auch im Hochland. Das wetterbestimmende Hoch wird zwar schwächer, sorgt aber heute, Freitag, wiederum nach Nebelauflösung für durchgängig sonnige Bedingungen mit einem wolkenlosen oder nur gering bewölkten Himmel. Vor allem am Nachmittag tauchen doch allmählich ein paar dünne Schleierwolken auf. Die sogenannte Temperaturinversion bleibt: An den Sonnenhängen und auf den Bergen sind milde Temperaturen vorherrschend, in den schattigen Tallagen bleibt es hingegen beim Dauerfrost.